Büyükçekmece’de 3 lüks marka araca giren hırsızlar, dakikalar içinde gösterge panellerini çalıp ortadan kayboldu. Polis kaçan şüphelileri ararken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’nde bugün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı hafif ticari araçla gelen hırsızlık şüphelileri 2 ayrı caddede bulunan 3 lüks aracın gösterge panellerini dakikalar içinde çaldı. Araçların ön camını, çekiçle patlatan hırsızlar rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yaşanan hırsızlık anlarından biri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşlar durumu polise şikayet ederken 3 araçta binlerce liralık hasar oluştu.

Evinin önünde park halindeki 2 aracına hırsız giren Berna Kaya isimli vatandaş, “ Sabah 5 sıralarında bir anda uyandım derken köpeğin havlamalarını duydum. Araçlarımız buradaydı. 30’ar saniyede 2 aracında aynı anda camlarını patlatıp tüm konsollarını parçalara ayırıp kaçırmışlar. Polisleri aradık hemen geldiler olay yeri incelemeleri yapıldı. Sizin aracılığınız ile uyarıyoruz ellerinden gelen hemen yapılırsa memnun oluruz. Endişe halindeyiz” dedi.