Karadeniz Güvenspor bünyesinde çalışma Taekwondo takımı 5 sporcu ile katıldığı turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Karadeniz Güvenspor Taekwondo takımı geçtiğimiz hafta sonu Mudanya’da düzenlenen Taekwondo şampiyonasında adından söz ettirmeyi başardı. 5 sporcu ile turnuvaya katılan Karadeniz Güvenspor Taekwondo 1 altın 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

İki yıldır Taekwondo branşının başında olan milli yıldız ve antrenör Mehmet Küçükdağ, “Suyolu caddesi üzerinde bulunan kursumuzda 45 sporcumuz ile çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Federasyonunun bütün faaliyetlerine katılım sağlıyoruz. 3-4 Haziran tarihlerinde Mudanya’da düzenlenen Anadolu yıldızları müsabakalarına 5 sporcumuz ile katıldık. Eda Arlı altın madalya, Arda Metin gümüş madalya, Mertcan Buraklar ise bronz madalya kazandı” dedi.

Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdül Ergün ise, “Karadeniz Güvenspor olarak sadece futbol branşında faaliyetlerde bulunmuyoruz, diğer branşlarda da yatırımlarımızın karşılıklarını almaya başladık. Ben ilçemize madalya ile dönen Eda Arlı, Arda Metin, Mertcan Buraklar ve antrenörümüz Mehmet Küçükdağ’ı tebrik ediyorum. Biz bu şehirde çocuklarımıza hizmet etmek için yola çıktık. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spor ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.