İstanbul yaşanan depremlerde hasar gören ve riskli olduğu tespit edildiği için yıkılan Çakmaklı Merkez Camii’nin yerine yapılacak olan Çakmaklı Atatürk Camii’nin temel atma töreni düzenlendi.

Depremde hasar gördüğü ve riskli olduğu tespit edilen Çakmaklı Merkez Camii geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı. Caminin yerine Selçuklu Mimari tarzında yapılacak olan Çakmaklı Atatürk Camii’nin temel atma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Çakmaklı Atatürk Camii Yaptırma Derneği Başkanı Cengiz Er ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından da caminin temeli atıldı.

“Atatürk Camii adını halk koydu”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, caminin beklenen İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

“1987 yılında yapılmış olan bu caminin yine belediye, köy halkı tarafından, muhtarlık tarafından yapılmış olan bu cami o günkü teknik yönetmeliğe göre yapılmıştı. Hem teknik yönetmeliğe yapılmıştı demekle beraber şunu da söylemek lazım. Eski camiler genelde ara verilerek yapıldığı için toplama paralarla yapıldığı için devamlılığı arz etmeyen bir beton ve inşaat aynı anda yapılmıyorsa o inşaatın mukavemeti düşük olur. Her ne olursa olsun depreme dayanması mümkün değildi. Yıktık. Yerine Selçuklu Mimarisi’ni sembolize eden çok güzel bir cami inşaatını başlattık. Caminin adı Büyükçekmece Çakmaklı Atatürk Camii olarak konuldu. Halk tarafından konuldu. Belediye meclisi tarafından tescil edildi. Halkımıza, Büyükçekmece ailemize, Çakmaklı ailemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

“Belediye başkanımız verdiği sözü tuttu”

Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 2.5 yıl oldu ben Büyükçekmece’ye geldim. Dediler ki: ’Alttaki odalar çatlamıştır. Konuyu sayın başkanımıza götürdük.’ Sayın Başkanımız da dedi ki: ’Türkiye bir deprem bölgesidir. Hele bu mahalle. Onun için ben söz veriyorum. Önceliği Çakmaklı Mahallesi Camii’ne vereceğim’ dedi. Verdiği sözü de bugün görüyoruz ki sözünde durdu. Allah kendisinden razı olsun.”