Büyükçekmece Belediyesi sömestr tatilinin başlamasıyla çocuklara özel eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

İlçe genelinde 6 merkezde devam eden etkinliklere çocukların ve ailelerinin katılımı yoğun olurken eğitici ve öğretici atölyeler sömestr tatili boyunca devem edecek. Her fırsatta etkinliklere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuklarla birlikte zaman geçiriyor.

Çocuklar el ve zihinsel becerilerini güçlendirecek etkinlikler yapıyor

Büyükçekmeceli minikler motor becerilerini güçlendirecek taş boyama atölyesini gerçekleştirirken akıl zeka oyunları, yüz boyama, mum yapımı, tahta baskı atölyesi, mutfak sanatları, sihirbazlık gösterisi, tiyatro drama gibi birbirinden heyecanlı, eğitici ve öğretici atölyelerde aileleri ile birlikte keyifli zaman geçiriyor. Sömestr tatili kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden atölyelerde Karikatürist İrfan Ünalan ile çocuklar el ve zihinsel becerilerini güçlendirecek birbirinden güzel karikatür çalışmaları yapıyorlar.