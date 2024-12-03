Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek ve toplumda eşitlik bilincini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Celaliye Çamlık Yahya Kemal Beyatlı Sosyal Tesisleri’nde kahvaltılı bir etkinlik düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi Murat Çeşme Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Akgün, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek engellerin beraber aşılacağını ifade etti. Etkinlik sonunda hazırlanan deprem çantaları engelli bireylere dağıtıldı.

‘’Emniyetli yerde denize girmeniz için gereği yapılacak’’

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje ve çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek şunları söyledi: “Her an hepimiz engelli bir vatandaş olabiliriz. Dolayısıyla engelli, engelsiz diye ayırmak hiçbir şekilde ne dinimize ne de insanlığa yakışmaz. Hepimiz Allah’ın kuluyuz, hepimiz eşitiz. Sadece aramızdaki fark, çeşitli şekilde engellerimiz var. O zaman engelleri beraber aşacağız. Sizin ihtiyacınız olduğu şehir düzenini oluşturduğumuz zaman, sizlerin hem eğitiminde hem rahat yürüyeceği yollarda ve diğer sosyal faaliyetlerde başarılı olursak sizler de mutlu olursunuz. Biz daha çok mutlu oluruz. Bizim görevimiz, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını daha da artırmak. Bu yazdan itibaren bir eksikliğimizi daha gidereceğiz. Engelli vatandaşlarımızın aileleriyle beraber Kordonboyu’nda girebilecekleri çok sığ olan, derin olmayan denizin bir kısmında, zabıtanın önünde emniyetli yerde denize girmeniz için gereği yapılacak. Denizden, kumdan, güneşten istifade etmeniz için vatandaşlarla beraber ama sizin yeriniz belli olacak. Kimi arabayla girecek, kimi yürüyerek girecek ama yeriniz belli olacak. Şemsiyeler, şezlonglar hepsi müdürümüz tarafından, buradaki arkadaşlarımız tarafından belirlenecek ve orasının sizlere tahsis olduğunu yazıyla belirtecekler. Yüzme havuzundan bugüne kadar istifade edemediniz. Yüzme havuzundan da istifade etmeniz için gerekli tedbiri arkadaşlar alacaklar. Belediyenin yüzme havuzları var ama sıcak değil. Seneye belediyenin yaz, kış istifade edebileceğiniz havuzundan da, sosyal tesislerinden de hep birlikte istifade edeceğiz.”