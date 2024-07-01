Büyükçekmece Belediyesi’nce geleneksel hale getirilen olta balıkçıları yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada zaman zaman heyecan zirve yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi, denizlerimizde balık popülasyonunun azalmasına dikkat çekmek ve denizlerimizin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Geleneksel Büyükçekmece Olta Balıkçıları Yarışması”nda bu yıl 7’den 70’e 200 olta balıkçısı katıldı.

Eğlence ve heyecanı birlikte yaşadılar

Büyükçekmece Mimarsinan Sahili’nde yapılan yarışmaya aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte katılan yarışmacılar gün boyunca eğlenceyi ve heyecanı birlikte yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın start vermesiyle başlayan yarışma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Yarışma sonunda 156 puan alan Köksal Şahin birinci, 100 puan alan Erol Kovanlık ikinci, 108 puan alan Barış Cesit üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ tarafından verildi.