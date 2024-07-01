TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig şehrindeki Leipzig Stadyumu'nda düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, yarın Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye - Avusturya maçının galibi, çeyrek finalde Romanya - Hollanda maçının galibi ile 6 Temmuz'da Berlin'de karşılaşacak.



Türkiye ve Avusturya'nın grup performansları

Milliler, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıktı. Avusturya ise D Grubu'nda Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele etti ve 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 6 puanla lider olarak son 16'ya yükseldi.



18. randevu

Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 10'u resmi, 7'si de özel olmak üzere toplam 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, Avusturya da 9 kez yendi. 1 mücadele de berabere sona erdi. A Milliler, bu müsabakalarda 23 gol kaydederken, 24 gol yedi.

İki ülke son olarak 26 Mart 2024 tarihinde Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta mücadele etti ve ay-yıldızlılar 6-1'lik skorla kaybetti. Milliler son 16 turunda rakibini geçerek özel karşılaşmadaki yenilginin de rövanşını almak istiyor.



Millilerin 630. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşılamasıyla tarihindeki 630. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 629 karşılaşmada 1'i hükmen 244 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 858 gol kaydederken, kalesinde ise 902 gole engel olamadı.



Vincenzo Montella 12. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 6'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 11 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin cezalı

Ay-yıldızlılarda, Avusturya karşılaşması öncesinde iki futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Çekya ile oynanan maçta sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin cezalı duruma düştü. Kırmızı-beyazlılarda ayrıca Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, sarı kart sınırında bulunuyor.

Artur Soares Dias düdük çalacak

Türkiye - Avusturya karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ile Pedro Ribeiro yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ukrayna'dan Mykola Balakin olacak. VAR'da da Portekiz'den Tiago Martins görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı