Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 5 ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atamalar yapıldı. Atamalarda eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Slovenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığı nezdinde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Zambiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle getirildi.

İsviçre Konfederasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Metin Feyzioğlu atandı.