ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolara yükselirken, altın fiyatlarında belirgin düşüş yaşandı. Gram ve ons altın son bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, ağustos ayındaki kazançların önemli bir kısmı silindi. Jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki baskısını değerlendiren finans analisti İslam Memiş, altın, petrol ve gümüşe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk olarak altın hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü analist ons altın için jeopolitik gerilim olsa da olmasa da teknik olarak satışa muhtaç olan bir fiyatlamayla yoluna devam ettiğini ifade ederken, altının bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesine kadar bir toparlanma yaşayacağını kaydetti. Memiş cümlelerine şu şekilde devam etti; ‘’ABD’nin tekrar İran saldırısıyla alakalı, jeopolitik gerilimlerle alakalı tekrar yeni bir haber akışı geldi ancak yine de ons altın tarafında jeopolitik gerilim olsa da olmasa da teknik olarak satışa muhtaç olan bir fiyatlamayla yoluna devam ediyordu. Bu, kâr satışıyla alakalı beklentimiz gerçekleşti. Tekrar 4600 dolar seviyesinin üzerinde. Bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesine kadar bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Yine ara seçimlerde, Trump’ın yüksek bir dolar, yüksek bir faiz, yüksek bir petrol piyasasıyla yoluna devam etmeyeceğini tahmin ediyorum.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Memiş, ardından gram altınla ilgili beklentilerini aktardı. Fiziki altının piyasada ucuz olduğunu, talep olmadığını, hatta son 1 aydır satışların yoğun olduğunu gözlemleyen Memiş Gram altın için; "Ons, kısa vadeli etkili olabilir ama dolar-TL kuru bu sürece dahil olmadı. Dolar-TL’yi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım, yukarı yönlü riskleri… Şunu ifade etmek isterim. Gram altında 6720 lira seviyesi, Kapalıçarşı piyasası fiziki altın şu anda 6690 TL, yani 30 TL’lik bir fark var. Önceden ekranlarda ucuz olan gram altın, şu an serbest piyasalarda ucuz. 12 bin 500 dolar olan işçilik, eksi 1000 dolara kadar geriledi. Bu da fiziki altının piyasada ne kadar ucuz olduğunu, talep olmadığını, hatta son 1 aydır satışların yoğun olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

MEMİŞ'İN GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

Kısa vadede altın için 7 bin-7500 lira arasına yerleşen bir gram altın-TL fiyatı bekleyen Memiş "Bu yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5000 dolar seviyesinin üzerinde bekliyorum. Gram altın tarafında da yukarı yönlü beklentilerim halen devam ediyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜMÜŞ 2027-2028 YILININ ŞAMPİYONU OLABİLİR

Gümüş içinde önemli açıklamalarda bulunun ünlü analist, Gümüşteki ilk hedefi 75 dolar aktardı. Yıl sonu hedef fiyatını da 96 dolar seviyesinde bekleyen Memiş Gümüş için; “Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İlk hedefi 75 dolar, yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesine kadar toparlanmanın devamını bekliyorum. Bu yılın şampiyonu gümüş olur mu? Peki 2027-2028 yılının şampiyonu gümüş olur mu? Bu sorunun cevabı bende evet” dedi.

Son olarak petrol hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş ''Özellikle petrol fiyatlarında bu sabah 96 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu an 95 dolar seviyesinde. Petrol tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Beklenen kâr satışları geldi. Kasım ayına atıfta bulunarak yüksek bir petrol, yüksek bir enflasyonla veya yüksek bir faizle ara seçimlere gitmek istemeyen bir ABD ile karşı karşıyayız.’’ İfadelerini kullandı.