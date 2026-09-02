Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu belirterek isim değişikliğinin boğazı daha popüler hale getireceğini ifade etti.

Trump paylaşımında, "Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, olası bir isim değişikliğinin boğazı "hiç olmadığı kadar popüler" hale getireceğini savundu.

Trump daha önce de gündeme getirmişti

Trump, daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolünde olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı ayrıca boğazın ABD toprağı olarak değerlendirilebileceğini iddia etmişti.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.