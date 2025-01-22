Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi olarak 1 Ocak 2025 tarihinde görevine başlayan Gürsel Dönmez, 21 Ocak 2025 günü düzenlenen törenle Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirilen resmi törende, Büyükelçi Dönmez, güven mektubunu takdim ederek resmi olarak görevine başladı. Tören sırasında Dönmez, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İkili, bu önemli anı hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.

Büyükelçi Dönmez’in göreve başlaması, Türkiye ve Avusturya arasındaki köklü diplomatik ilişkilerin daha da güçlenmesi için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu yeni dönemde özellikle ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Büyükelçi, Avusturya’daki Türk toplumu ile güçlü bir bağ kurmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri taşımayı hedefliyor.

Gürsel Dönmez’in güven mektubunu sunması, diplomatik protokoller çerçevesinde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devamı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tören, hem diplomatik çevrelerde hem de iki ülke kamuoyunda olumlu bir şekilde karşılandı.