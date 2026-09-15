Çalışma ziyareti kapsamında Bakü’ye giden Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik müttefiklik seviyesine yükseltilerek savunma ve güvenlik alanlarında güçlü bir taban oluşturulduğunu belirten Fidan; müşterek tatbikatlar, personel eğitimi ve savunma sanayiindeki derinleşen iş birliğinin bu ortaklığın sahadaki en net kanıtı olduğunu aktardı.

"Güney Kafkasya çatışmalarla değil, kalkınmayla anılmalı"

Karabağ davasında olduğu gibi bugün de temel gayelerinin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması olduğunu hatırlatan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki nihai barış görüşmelerinde kaydedilen mesafeyi ve Bakü'nün yapıcı tutumunu takdirle izlediklerini söyledi. Bölgenin ulaştırma, ticaret ve enerji koridorlarıyla anılması gerektiğine değinen Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 29 Ekim'de, 13. Liderler Zirvesi'nin ise 30 Ekim'de Ankara’da düzenleneceğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik vurgusu

İran ekseninde yaşanan gelişmelerin her iki ülkeyi de yakından ilgilendirdiğini belirten Fidan, "İran'ın emniyeti ve refahı coğrafyamıza doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle mevcut krizin bir an evvel diplomasi zemininde sonlandırılmasını istiyoruz. Tırmanan karşılıklı hamleler barış arayışlarını sekteye uğratıyor. Hürmüz Boğazı'nda kesintisiz ve serbest geçiş güvenliği garanti altına alınmalı, kriz öncesindeki statükoya ivedilikle dönülmelidir" dedi.

"Karadeniz'de sivil gemilerin vurulması kabul edilemez"

Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetine dikkat çeken Bakan Fidan, savaşın başlangıcından bu yana Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tavizsiz uygulayarak Karadeniz'i çatışmanın uzağında tutmaya çalıştıklarını belirtti. Son aylarda sivil ticaret gemilerine düzenlenen saldırılarda Türk ve Azerbaycanlı denizcilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Fidan, taraflarla bir mutabakat zemini yakalamak amacıyla diplomatik temasları yoğunlaştırdıklarını ve can güvenliğini tehdit eden bu fiillerin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kars-Dilucu Demiryolu 2029 yılı sonunda bitecek

Zengezur Koridoru’nu tamamlayacak olan demir yolu bağlantısına değinen Fidan, "Kars-Dilucu Demiryolu projesinin ihale aşaması tamamlandı ve yapım süreci hızla sürüyor. İnşallah 2029'un sonlarına doğru hat tamamlanacak. Bu sayede Azerbaycan yönünden gelen trenler Türkiye içlerine kesintisiz erişim sağlayacak ve Türk dünyası ile olan lojistik bağımız kuvvetlenecek" açıklamasını yaptı.

"Savaş yıpratma safhasından yok etme safhasına geçti"

Çatışmaların son bir yılda yıkıcı bir imha savaşına dönüştüğünü kaydeden Fidan, enerji altyapılarının ve ticari hedeflerin vurulmasının küresel piyasalara ağır darbe vurduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması yönündeki açıklamalarına değinen Fidan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve diğer aktörlerle birlikte arka kapı diplomasisiyle uzlaşı formülleri üzerinde çalıştığını dile getirdi.

İkili ticaret 8 ayda 3,2 milyar doları buldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise ekonomik ve stratejik ortaklığın boyutlarına değindi. İki ülke ticaret hacminin 2025 yılında 5,7 milyar dolar olduğunu, 2026 senesinin ilk 8 ayında ise 3,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Karşılıklı yatırımların devasa boyutlara vardığına işaret eden Bayramov; Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımlarının 20 milyar doları, Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımlarının ise 18 milyar doları aştığını, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru projelerinin uluslararası enerji arz güvenliğinde vazgeçilmez bir role sahip olduğunu söyledi.