Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, Büyükşehir Belediyesi Meclis CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA)- 16 ilçe belediyesi, ildeki kurum, kuruluşlar ve sivil toplum teşkilatlarıyla uyum halinde, vatandaşlar ile de ortak akıl ve istişareyle yerel yönetim faaliyetlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, CHP’li ilçe belediye başkanları ile CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer’in de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

“DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLAN VE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ DOSYALARI DEĞERLENDİRDİK”

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 ilçe belediyesinin dönem içerisinde yapılmış olan ve yapılacak olan çalışmalarıyla ilgili dosyalarını değerlendirdiklerini kaydederek, “Cumhuriyet Halk Parti’mizin değerli il başkanına, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi değerli Özgür Özer kardeşimize, Felahiye’mizin, Pınarbaşı’mızın, Sarız’ımızın ve Akkışla’mızın çok değerli belediye başkanlarına hoş geldiniz diyorum. Kendileriyle bu dönem içerisinde yapılmış olan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili dosyalarını değerlendirdik” dedi.

Karşılıklı istişare ve halka hizmet anlayışı içerisinde bir değerlendirme olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “KASKİ’mizin, elektrik şirketimizin, genel sekreter yardımcılarımızın ve kırsal, tarım daire başkanlarımızın da bulunduğu ortamda karşılıklı istişare ederek bir belediyecilik anlayışı ve halka hizmet anlayışı içerisinde neler yapılacağını sağduyuyla değerlendirdik. İnşallah kendi imkânlarımız ve yasal çerçevede yapabileceklerimiz konusunda bilgilendirdik. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Büyükkılıç, hizmet için dayanışma vurgusu yaparak, “Elbette bir siyasi partiden seçilir ama sonuç itibariyle insanlar bizden hizmet bekler, bizler de o hizmeti ulaştırma açısından Büyükşehir’imizin, ilçe belediye başkanlarımızın dayanışarak çalışmalarını sürdürmesini önemsediğimizi vurguladık. İnşallah halkın memnuniyetine vesile olacak çalışmalara hep beraber fırsat vereceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA VE BÜROKRATLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise güzel bir toplantı olduğunu ifade ederek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz. İlçe belediyelerinin sorunlarını masaya yatırdık. Yasalar çerçevesinde çözülebilecek konularda Sayın Başkanın ivedilikle bu konuları çözeceğine inanıyoruz. Çünkü seçimler bitti Kayseri’nin belediyelerinin hepsi Büyükşehir’e bağlıdır ve Büyükşehir Başkanımız da bu konularda hassasiyet gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da yer aldı.