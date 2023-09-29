Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’un 7’nci kez düzenlediği ’Büyüklere KidZania’ etkinliğinde yetişkinler bir geceliğine çocukların renkli dünyasına adım attı ve doyasıya eğlendi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 28 Eylül akşamı bu kez şehrin kapılarını büyükler için açtı. Yüzlerce yetişkin ziyaretçinin katıldığı gecede, büyükler Çocuklar Ülkesi’nde 67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla rolü eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı buldu. Büyüklerin çocukluğuna döndüğü eğlence dolu gecede KidZania sokakları bando sesleri ve ziyaretçilerin kahkahaları ile yankılandı. Gizem Gündoğdu ve Velvet Band’in zengin repertuarı ve bitmeyen enerjileriyle eğlence doruğa ulaştı.

Büyüklere KidZania etkinliğinde konuşma yapan KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur, “Kurulduğu tarihten bu yana dünya genelinde 17 ülkede 26 şehri ile büyük bir çocuklar ülkesi olan KidZania dünyada toplam 100 milyon ziyaretçi ağırladı. KidZania İstanbul olarak ise geçen ay 2 milyonuncu ziyaretçimizi karşıladık. KidZania İstanbul dünya KidZania’larının 16’ncısı olarak 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren çocukların yönettiği bir şehir. Çocuklar; bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı ile 67 farklı aktivite alanına sahip gerçek bir şehir olan KidZania İstanbul’da 120’den fazla mesleği deneyimliyorlar. Amaç ortaklarımız olan Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanında önde gelen markaları şehrimize gerçeklik katıyor. Biz KidZania İstanbul’da çocuklarla ve dolayısıyla dünyanın geleceğiyle bu kadar iç içe olmanın verdiği donanımla daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi destekçisi olduk ve dokuz yılda toplam 300 farklı Sivil Toplum Kuruluşu, kamu kurumu ve üniversite ile iş birliği kurarak 150 bin ziyaretçiye ücretsiz şekilde eğlenerek öğrenme fırsatı sunduk” şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca bu keyifli deneyimi yetişkinlerin de yaşaması için ‘Büyüklere KidZania’ etkinliğini 7. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Timur sözlerini şöyle noktaladı: “Çocuklar Ülkesi KidZania’yı her yıl büyüklere açıyoruz. Türkiye’de ilk kez ve sadece KidZania tarafından gerçekleştirilen bu etkinliği geleneksel hale getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Davetimize katılan herkese teşekkür ederiz.”

Gecede yetişkinler, gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi. Yetişkinlerin çocuklara göre tasarlanan şehirde aktivite alanlarında, doktor, polis, aşçı, pilot, mühendis gibi rolleri üstlendiği anlar renkli karelere sahne oldu.