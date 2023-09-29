Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ömerbey Mahallesi'nde başlatılan Biaport Sitesi inşaatının temel kazısı nedeniyle çevredeki bazı binaların istinat duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Bu durum, yolda da ciddi çatlakların oluşmasına yol açtı ve sonuç olarak geçici olarak Sanayi Caddesi ve Huzur Caddesi ulaşıma kapatıldı.

Sanayi Caddesi üzerinde bulunan binaların istinat duvarlarında oluşan çatlaklar, mahalle sakinleri tarafından dile getirilerek, bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Yolların kapatılmasının, bu tür sıkıntıların giderilmesine yardımcı olmayacağı ve belediyenin acil önlemler alması gerektiği belirtildi.

Mahalle sakinleri, belediyeden bu duruma müdahale etmesini ve gerekli tedbirleri almasını talep ederken, yol üzerinde yapılan yamaların da dikkat çektiği görüldü.