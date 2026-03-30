Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışmak isteyenler için personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre toplam 18 kişi istihdam edilecek.

Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak yapılabilecek, dileyen adaylar ise hastaneye giderek şahsen başvuru gerçekleştirebilecek. KPSS şartı aranmazken, alımlar mülakat ve iş görüşmesiyle yapılacak.

3 Çamaşırcı (Genel) – İlan No: 00009478118

10 Klinik Destek Elemanı (Hastane) – İlan No: 00009492652

5 Temizlik Görevlisi – İlan No: 00009496001

İlanlarda adaylardan genel olarak şu şartlar isteniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hastane ortamında çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

En az ilkokul mezunu olmak (kadroya göre değişebilir)

Başvurular sonrası uygun bulunan adaylar iş görüşmesine çağrılacak ve alımlar mülakatla yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular iki şekilde yapılabilecek:

1- Online başvuru:

İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapıp “Bursa Şehir Hastanesi” yazarak ilanlara başvuru yapılabilecek.

2- Şahsen başvuru:

İsteyen adaylar doğrudan Bursa Şehir Hastanesi’ne giderek başvuru formu doldurabilecek.

Personel çalışma saatleri 3 vardiya şeklinde olacak:

07:00 – 15:00

15:00 – 23:00

23:00 – 07:00

Personel için oluşturulan servis hatları ise şöyle:

Görükle – Beşevler Hattı: Görükle, Yolçatı, Çalı, Demirci, Beşevler, Dikkaldırım

Merkez Hattı: Teleferik, Akçağlayan, Mollaarap, Altıparmak, Muradiye

Doğu Hattı: Yeşilyayla, Erikli, Kestel, Cumalıkızık, Vakıf, Millet, Gürsu

Kuzey Hattı: Demirtaş, Panayır, Başaran, Adalet, Bağlarbaşı, Alemdar

Batı / Sahil Hattı: Yunuseli, Akyıldız, Güneştepe, Yenibağlar, Emek, Mudanya