Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışmak isteyenler için personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre toplam 18 kişi istihdam edilecek.
Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak yapılabilecek, dileyen adaylar ise hastaneye giderek şahsen başvuru gerçekleştirebilecek. KPSS şartı aranmazken, alımlar mülakat ve iş görüşmesiyle yapılacak.
3 Çamaşırcı (Genel) – İlan No: 00009478118
10 Klinik Destek Elemanı (Hastane) – İlan No: 00009492652
5 Temizlik Görevlisi – İlan No: 00009496001
İlanlarda adaylardan genel olarak şu şartlar isteniyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Hastane ortamında çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak
- Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
- En az ilkokul mezunu olmak (kadroya göre değişebilir)
Başvurular sonrası uygun bulunan adaylar iş görüşmesine çağrılacak ve alımlar mülakatla yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular iki şekilde yapılabilecek:
1- Online başvuru:
İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapıp “Bursa Şehir Hastanesi” yazarak ilanlara başvuru yapılabilecek.
2- Şahsen başvuru:
İsteyen adaylar doğrudan Bursa Şehir Hastanesi’ne giderek başvuru formu doldurabilecek.
Personel çalışma saatleri 3 vardiya şeklinde olacak:
07:00 – 15:00
15:00 – 23:00
23:00 – 07:00
Personel için oluşturulan servis hatları ise şöyle:
Görükle – Beşevler Hattı: Görükle, Yolçatı, Çalı, Demirci, Beşevler, Dikkaldırım
Merkez Hattı: Teleferik, Akçağlayan, Mollaarap, Altıparmak, Muradiye
Doğu Hattı: Yeşilyayla, Erikli, Kestel, Cumalıkızık, Vakıf, Millet, Gürsu
Kuzey Hattı: Demirtaş, Panayır, Başaran, Adalet, Bağlarbaşı, Alemdar
Batı / Sahil Hattı: Yunuseli, Akyıldız, Güneştepe, Yenibağlar, Emek, Mudanya