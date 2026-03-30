Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yaklaşık 4-5 gündür aralıklarla yağan kar hafta sonunda ektili olunca günübirlikçiler akın etti. Kar kalınlığının da 2 metreye yaklaştığı zirvede, kızağını alan pistlere akın etti.

Özellikle aileler ve çocuklar karın keyfini çıkarırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen etkili olan kar yağışı ise ziyaretçileri şaşırttı.

Öte yandan bu yıl kar yağışının bol olması, barajların doluluk oranlarına katkı sağlaması açısından da sevindirdi. Uzmanlar, kış sezonunun uzamasının su kaynakları açısından olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının gündüz 5, gece ise eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kar yağışı bugün de devam ediyor. Uludağ ve Sarıalan bölgesinde yoğun kar yağışlarıyla birlikte bungolovlar ve piknikçi masaları da karlar altında kaldı.