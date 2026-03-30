Kardal, sahalarında elde ettikleri galibiyetle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, ligde 53 puanla lider konumda olduklarını ve önlerinde son 3 maçın kaldığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, bu aşamadan sonra kaderlerinin tamamen kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

Başarının bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Kardal, “Bu başarı; sahada mücadele eden oyuncularımızın, teknik ekibimizin, büyük emek veren yönetimimizin ve her şartta yanımızda olan taraftarımızın ortak emeğidir” dedi.

Sezonun en kritik dönemine girdiklerini belirten Kardal, aynı ciddiyet, inanç ve birliktelikle yollarına devam edeceklerini söyledi. Takımın baskıdan uzak, oyuna odaklanan ve ne yaptığını bilen bir anlayışla sahada olacağını dile getirdi.

İstanbul’da oynanacak Galata maçı öncesi taraftara da çağrıda bulunan Kardal, desteklerinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, tribünlerde taraftar gücünü hissetmek istediklerini ifade etti.

Kardal, açıklamasını “Biz birlikte güçlüyüz. Aynı inanç ve emekle yolumuza devam ediyoruz” sözleriyle tamamladı.