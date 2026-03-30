ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek için yeni ve daha makul bir rejim ile ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa (ki muhtemelen varılacaktır) ve Hürmüz Boğazı hemen ticarete açılmazsa İran'daki tüm elektrik tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı tamamen yok ederek sonlandıracağız." ifadelerinde bulundu.



İRANLI SÖZCÜDEN 'TUTUMUMUZ NET' MESAJI

Arabuluculuk girişimleri ve diplomatik temas iddialarına ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile doğrudan müzakere gerçekleştirmediklerini belirterek, “ABD tarafından diplomasi söylemi gündeme getirildiğinde herkesin dikkatli olması gerekir. Açıkçası, ABD'de kaç kişinin bu diplomasi iddialarını ciddiye aldığını bilmiyorum. Bizim tutumumuz ise en başından beri net. Karşı taraf sürekli pozisyon değiştirirken, biz hangi çerçevede hareket ettiğimizi biliyoruz. Ancak bize iletilen taleplerin önemli bir kısmı aşırı ve gerçeklikten uzak" ifadelerinde bulunmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.