Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.

Esenyurtlu çocuklar yarıyıl tatilinde spor ve eğlenceye doyacak Esenyurtlu çocuklar yarıyıl tatilinde spor ve eğlenceye doyacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe Ampute Takımı ile karşı karşıya gelen temsilci, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Üç puanı üç golle alan takım, 21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak.

Kaynak: iha