21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, sınava girecek öğrenciler ile görevli personel, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Belediye ayrıca karne alan öğrencileri de unutmadı. Aynı tarihlerde, karnesini getiren tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Bursa Teleferik’te ücretsiz yolculuk imkanı sağlanacak. Hafta sonuna özel düzenlenen bu uygulama, hem sınav heyecanı yaşayanlara hem de karne sevinci yaşayanlara yönelik moral niteliği taşıyor.

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Kaynak: Haber merkezi