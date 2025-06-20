Shea, konuşmasında “İsrail bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır” ifadesini kullandı. Salonda kısa süreli bir duraksamaya neden olan bu sözlerin ardından Shea, fark ettiği hatasını hemen düzelterek “İsrail” kelimesi yerine “İran” demek istediğini belirtti.

Ancak bu dil sürçmesi, diplomatik çevrelerde yankı uyandırdı. Özellikle İran yanlısı mecralarda Shea’nın sözleri “gerçeğin istemsiz itirafı” olarak değerlendirildi. Konuşmasının devamında Shea, bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi ve sivillerin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Olay, BM oturumunda yaşanan anlık bir gaf olarak kayda geçti.