Bursa Büyükşehir Belediyesi X hesabından ücretsiz ring servisi sağlanacağını duyurdu. 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Bursa Gençlik Şenliği etkinlikleri için özel bir hizmet duyurdu. Etkinlikler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak ve Acemler - Hüdavendigar Kent Parkı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecektir.

Bu özel etkinlikler kapsamında, katılımcıların rahatça ulaşım sağlayabilmeleri için 18-19 Mayıs tarihleri arasında saat 12:00 ile 01:00 arasında Acemler - Hüdavendigar Kent Parkı Etkinlik Alanı arasında ücretsiz ring servisi hizmeti sunulacaktır.