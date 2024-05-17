Bursa Büyükşehir Belediyesi X hesabından ücretsiz ring servisi sağlanacağını duyurdu.  18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Bursa Gençlik Şenliği etkinlikleri için özel bir hizmet duyurdu. Etkinlikler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak ve Acemler - Hüdavendigar Kent Parkı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecektir.

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Bu özel etkinlikler kapsamında, katılımcıların rahatça ulaşım sağlayabilmeleri için 18-19 Mayıs tarihleri arasında saat 12:00 ile 01:00 arasında Acemler - Hüdavendigar Kent Parkı Etkinlik Alanı arasında ücretsiz ring servisi hizmeti sunulacaktır.

Muhabir: İBRAHİM USLU