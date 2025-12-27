İnegöl'de başlayan yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. İlçe merkezinde kısa süreli yağan kar yağışı, yüksek yerlerde etkisini arttırdı.

İnegöl’e bağlı kırsal Bahçekaya, Saadet, Hilmiye ve Hamitabat mahalleleri ile Oylat bölgesi beyaza bürünürken, İnegöl-Domaniç karayolu kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermezken yol üzerinde uygulama yaparak sürücüleri uyarıyorlar.

Karayolları ekipleri ise kapanan yolu ulaşımı açmak için çalışma başlattılar

Kaynak: Mehmet Sevinç