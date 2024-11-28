Sakarya Büyükşehir Belediyesi, personellerine muhtemel yangın ve afet durumlarında ateşe müdahaleyi, görev paylaşımını, yangın tüpünün kullanımını gerçekçi tatbikatlarla öğretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen “Afet ve Acil Durum” eğitimleri devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde belediye çalışanlarına, yangınlara karşı nasıl tedbir alınması, yangın anında neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Ekipler yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını bina önünde gerçekleştirilen gerçekçi bir tatbikatla öğretti ve doğru ihbarın yapılması için bilgiler verdi. Hem pratik hem de teorik eğitimler alan Büyükşehir kadrosu, yangın ve afet durumlarına karşı önemli bir bilinç kazandı.