Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde hizmet veren Mezbaha tesislerini devralarak modernizasyonu için çalışmaları başlattı.MUĞLA (İGFA) - 2013 yılında dönemin ilçe belediyesi tarafından işletmesi 10 yıllığına özel bir şirkete devredilen Fethiye mezbahası sözleşmesinin bittiği 23 Mayıs 2023 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 11.197 m2 alan üzerinde kurulu Mezbaha Tesisi için Büyükşehir Belediyesi modernizasyon çalışmalarına hemen başladı.

Fethiye Mezbaha tesisi için Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı’na Onaylı İşletme Belgesi için ruhsat başvurusu yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin diğer üç mezbahasının sahip olduğu ISO22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite belgeleri, Sanayi sicil belgeleri için de hemen başvuru yapılacak. Personel ve Frigorifik araç alım işlemleri de tamamlandı. Böylece üretimi yapılan etler muayene ve soğutma işlemleri sonrasında vatandaşların istemeleri takdirde soğuk zincirle en kısa sürede teslim edilebilecek.

Fethiye mezbahası ayrıca hayvan pazarı olarak kullanılabilecek alanlara sahip. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Fethiye mezbahasında hazırlıkların tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

Başkan Gürün; “Vatandaşlarımıza en kaliteli ve modern tesislerle hizmet etmek için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için il genelinde hizmet veren modern mezbaha tesislerine Fethiye mezbahasını da eklediklerini, en kısa sürede modernizasyonu tamamlanacak mezbahanın bölgenin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kapasitede olacağını söyledi. Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da mezbaha hizmetleri Büyükşehir Belediye’mize geçti. İl genelinde vatandaşlara hizmet veren mezbaha tesislerinden sadece Fethiye mezbahası özel bir firmaya 10 yıllığına devredildiği için belediyemizde değildi. Kiralama süresi dolan mezbahayı Büyükşehir Belediyemiz devraldı ve modernizasyon çalışmalarını hemen başlattık. Diğer mezbahalarımız gibi Fethiye mezbahamızda kısa sürede ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kurban Bayramı’nda mezbahamızın vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.