Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Kapsamlı istişareler sonucunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir uzlaşıyla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye’yi ter-r tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi amaçlayan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin olgunlaştırılmasına gerekse sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sağlayan başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.