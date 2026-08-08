Kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlı biçimde sürdüren Osmangazi Belediyesi, gelen ihbarlar ve gerçekleştirdiği denetimler sonucunda belirlenen kaçak yapıları tek tek yıkarak ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında bulunan Bursa Ovası'nı korumaya yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yeniceabat Mahallesi'nde birinci sınıf tarım arazisi üzerine kaçak yapı yapıldığını tespit etti.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 90 metrekarelik alana yapılan kaçak yapı, iş makineleriyle yıkılarak kullanılamaz duruma getirildi. Yıkım sırasında yapının bodrum katında bir kedinin yavruladığını fark eden ekipler, durumu hemen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Yıkım bölgesine gelen veteriner ekipleri, anne kedi ile yavrularını güvenli şekilde bulundukları yerden alarak koruma altına aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin kararlı denetim ve yıkım çalışmaları sayesinde Bursa Ovası'ndaki verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma sebebiyle zarar görmesinin önüne geçiliyor.