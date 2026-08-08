Altın fiyatlarında son durum yakından takip edilirken son dakika haberleriyle yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Gram altının yaklaşık bir aydır 6 bin TL civarında tutunmayı başardığını belirten ekonomist Muhammed Bayram, yatırımcıları uyardı.

"PANİKLE İŞLEM YAPMAYIN"

Bayram, 6 bin TL civarından gram altın alan yatırımcıların mevcut seviyelerden satış yapmaları durumunda yaklaşık yüzde 10 kazanç sağlayabileceğini belirtti. Sert fiyat hareketlerinin ardından panik ya da FOMO etkisiyle karar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

YIL SONU İÇİN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Bir televizyon yayınına katılan Bayram'a göre altındaki yükselişin devam etmesi halinde yıl sonunda gram altında 8 bin ila 8 bin 500 TL aralığı gündeme gelebilir.

ALTININ YÖNÜNÜ ABD VERİLERİ BELİRLEYECEK

Bayram, altının önümüzdeki dönemdeki yönünde ABD’den açıklanacak ekonomik verilerin belirleyici olacağını söyledi. Özellikle tarım dışı istihdam verisine dikkat çeken Bayram, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin mesajları da yakından izlediğini, verilerin altın lehine gelmesi durumunda yükselişin hız kazanabileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİYLE ALTIN DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisinin piyasada yaklaşık yüzde 55 seviyesinde fiyatlandığını belirten ekonomist, faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası oluşabileceği görüşünde.

“ANİ YÜKSELİŞLERDE SAKİN KALMAK GEREKİYOR”

Altındaki hızlı hareketlerin yatırımcıları acele karar almaya yöneltebileceğini belirten Bayram, özellikle yükseliş dönemlerinde temkinli olunması gerektiğini söyledi. Yatırımcıların “fiyat daha da yükselir” düşüncesiyle tüm parasını tek seferde piyasaya sokmasının riskli olduğuna işaret eden Bayram, alım ve satış işlemlerinin kademeli gerçekleştirilmesini önerdi.

8 BİN TL'DEN ALAN YATIRIMCI NE YAPMALI?

Gram altını 8 bin TL seviyesinden alan ve sonrasında yaşanan gerilemeyle zarara uğrayan yatırımcılara da değinen Bayram, maliyet düşürme stratejisinin kullanılabileceğini belirtti.

Bayram, gram altının 8 bin TL seviyesinde olduğu dönemde 100 bin TL’lik alım yapan bir yatırımcının, 6 bin TL’den aynı tutarda ikinci kez alım yapması halinde ortalama maliyetini yaklaşık 7 bin TL seviyesine düşürebileceğini belirtti. Bu senaryoda gram altının 7 bin TL ve üzerine çıkması halinde yatırımcının yeniden kâra geçebileceğini belirten Bayram, zarar nedeniyle panik satışından kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

ÇİN'İN ALTIN TALEBİ DE FİYATLARI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalardaki altın talebinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirten Bayram, Çin'in yüksek miktardaki altın alımlarına dikkat çekti. Çin'in haziran ayında yaklaşık 173 ton altın topladığını belirten Bayram, bu seviyedeki alımların küresel piyasada fiyatları destekleyen unsurlardan biri olduğunu söyledi.

ABD-İRAN GELİŞMELERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Altının yönü açısından jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Bayram, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın piyasalarda hızlı fiyat hareketlerine neden olabileceğini ifade etti. Bayram, böyle bir gelişmenin gerçekleşmesi halinde gram altında kısa sürede 7 bin TL'nin üzerine çıkılabileceğini, iç piyasanın açılmasıyla birlikte 7 bin 500 TL seviyelerinin dahi gündeme gelebileceğini öne sürdü.

“EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLURSA 8 BİN TL GÖRÜLEBİLİR”

Bayram, Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapması halinde gram altında belirgin bir yükseliş yaşanabileceğini ifade etti. Bu senaryoda fiyatların 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Bayram, yıl sonu için ise 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında bir beklenti paylaştı. Ekonomist, bu seviyelerin görülmesi halinde altının enflasyonun üzerinde getiri sağlayabileceğini belirtti.

YATIRIMCIYA BORÇLA ALTIN ALMA UYARISI

Bayram, yatırımcıların altın alırken borçlanmaması gerektiğini de vurguladı. Kredi veya kredi kartından nakit çekerek altına yatırım yapılmasının riskli olduğunu belirten ekonomist, yalnızca yatırım amacıyla kullanılabilecek fazla parayla hareket edilmesini önerdi. Ayrıca küçük yatırımcının tüm birikimini tek bir yatırım aracında değerlendirmemesi gerektiğini söyleyen Bayram, kendi portföyünde altının ağırlığını yüzde 50'lerden yüzde 35 seviyelerine indirdiğini açıkladı.

Bayram'ın değerlendirmelerine göre altın tarafında orta vadeli görünüm yukarı yönlü olsa da yatırımcıların kademeli alım, kademeli satış ve portföy çeşitlendirmesi prensiplerinden uzaklaşmaması gerekiyor.