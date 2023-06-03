Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın Kongre Merkezinde düzenlediği konsere yüzlerce müziksever katılırken performanslar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Kongre Merkezinde konser gerçekleştirdi. Engin Şen şefliğinde gerçekleşen konserde valslerden, tangolara ve türkülere uzanan geniş bir yelpazedeki eserleri büyük başarı ile seslendirildi. Klasik müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Oda Orkestrası dakikalarca ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni Tuğçe Erenci, solist olarak konserde yer aldı. Ayrıca Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Özata Ayan, Emre Erdal ve Turgut Özüfler konuk solist sanatçılar olarak Oda Orkestrası’na eşlik etti. Kongre Merkezinin bin 300 kişilik Akçakoca Salonu vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle tıklım tıklım doldu. Klasik eserlerin senfonik tınılarla buluştuğu muhteşem gece, konukların büyük beğenisiyle karşılandı. Klasik müzikseverler, konserin sonunda Oda Orkestrası’nı dakikalarca ayakta alkışladı. Konserin sonunda Doç. Dr. Figen Büyükakın sanatçılara çiçek vererek başarılarından dolayı tebrik etti. Orkestranın kurulmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destek verdiğini söyleyen Oda Orkestrası’nın Şefi Engin Şen, "Bu destek bizim için çok kıymetliydi. Sanata ve sanatçıya verilen bu değer için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Kentin kültür ve sanat hayatına verdiği başarılı konserlerle imzasını atan Büyükşehir Oda Orkestrası’nın 3. Büyük Konseri, 11 Haziran Pazar akşamı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak. Ücretsiz konser 20.00’de başlayacak.