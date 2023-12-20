Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcularının başarılarına bir yenisini ekleyerek Paris Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermeye hazırlanıyor. 1980 yılında 5 branşla kurulan ve 43 yıldır Türk sporuna hizmet veren kulüp, 26 farklı branşta binlerce lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Tokyo 2020'de üçüncülük elde ederek Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün ve dünya şampiyonu para atıcısı Aysel Özgan, bu kez Paris'te Bursa ve Türkiye'yi temsil etmek için mücadele edecek. Hatice Kübra İlgün, 26 Temmuz 2024 - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için tatamiye çıkacak, geçmişte olduğu gibi bu kez de zaferle dönmeyi hedefliyor.

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda birçok altın madalya kazanarak Türk kadın sporcular arasında bir ilki gerçekleştiren Aysel Özgan ise Paris'te madalya için ter dökecek isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na daha önce dört kez katılma başarısı gösteren Özgan, bu kez 5. kez aynı heyecanı yaşamanın mutluluğunu hissediyor ve Bursa ile Türkiye'yi bir kez daha madalya sevincine ortak etmek için mücadele edecek.