Sakarya Belediyesi’nin alanında uzman ekibi tercih döneminde Yükseköğretim Kurumu’na tercih başvurusu yapacak üniversite adayı gençlere AKM önünde açtığı “YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası’nda” tercihlerinde destek oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iyi bir gelecek için YKS’ye sıkı çalışan ve tercih dönemine giren gençlerin her an yanında oluyor. Daha önce de eğitim, stres yönetimi seminerleri veren ve bu süreçlerin her aşamasında gençlere destek olan Büyükşehir, YKS tercihi yapacak öğrencilere destek olmak için AKM önünde bir stant kurdu. YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası, 22 Temmuz Pazartesi itibarıyla gençleri ağırlamaya, onlara fikir verip yol göstermeye başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Bulvarı’nda açılan nokta, 10.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.Kurulan bu alanda YKS’ye giren öğrencilere uzman eğitim danışmanları tarafından puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için danışmanlık hizmeti sunuluyor.