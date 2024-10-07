Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki seyyar satıcılar ve kaldırım işgalleri üzerine denetim gerçekleştirdi.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, özellikle pazar günleri seyyar satıcıların yoğunlaştığı Ulubatlı Hasan Bulvarı ve İstanbul Caddesi’nde kontroller yaptı. Ekipler, yayalara ait kaldırımlardaki işgalleri sona erdirdi ve gerekli önlemleri alarak, denetimlerin gelecekte de artarak devam edeceğini duyurdu.