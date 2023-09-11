Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde sosyal yardım alan ailelere 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni başlayan 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul giyim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu çerçevede, sosyal yardım alan ailelere toplam 33 milyon 750 bin TL’lik destek sağlandı.

Kırtasiye ve okul giyim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Cuma mesai bitimine kadar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel, Gölcük, Kandıra Sosyal İletişim Merkezleri ile İzmit ve Gebze’de yer alan çözüm masasından yapabilecekler.