Bay, Türkiye’nin Avrupa’nın en kilolu ülkesi haline gelmesinde bu tatlandırıcıların etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aysun Bay, mısır nişastasından enzimatik yollarla elde edilen ve genellikle gazlı içeceklerde kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubunun (HFCS), ucuz maliyeti ve yoğun tatlılık oranı nedeniyle tercih edildiğini ancak sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti. Bay, bu tatlandırıcının karaciğer yağlanması, insülin direnci, obezite ve çocuklarda şekerli içeceklere bağımlılık gibi birçok soruna zemin hazırladığını vurguladı.

Tüketiciye uyarı, "Etiket okuyun, pancar şekeri tercih edin"

SATKOF Başkanı Bay, tüketicilerin özellikle etiket okuma alışkanlığı kazanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "yüzde yüz meyve suyu" ibaresi dışında kalan içeceklerde genellikle yüksek fruktoz şurubu bulunduğuna dikkat çekti. Bay, "Şeker pancarından üretilmiş şeker, glukoz ve fruktozun doğal oranında bulunduğu için vücutta daha dengeli emilir ve insülin salınımını daha az etkiler. Ayrıca yerli üretimi destekler ve daha az işlenmiştir" dedi.

Şekerli içeceklere vergi önerisi

Prof. Dr. Bay, toplumda obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artırılması amacıyla, şekerli içeceklerdeki şeker oranına göre vergi alınması gerektiğini ifade ederek, "İrlanda, İngiltere ve Meksika gibi ülkelerde olduğu gibi, 100 mililitrede 5 gramdan fazla şeker içeren ürünlerden ek vergi alınmalı. Bu gelir gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam kampanyalarının finansmanında kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tarımsal gücü, "Şeker pancarı"

Türkiye’nin şeker pancarı üretiminde önemli bir ülke olduğuna değinen Bay, bu alandaki üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Bay, "Şeker pancarı hem halk sağlığına hem de tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan stratejik bir üründür. Üretimini destekleyerek hem sağlığımızı hem de ekonomimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu ve Sağlıklı Yaşam ve Proaktif Yaşam Derneği olarak kamuoyunu obeziteyle mücadele, dijital sağlık farkındalığı ve gıda güvenliği konularında bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Bay, şu önerilerde bulundu, "İçecek tercihlerinde, ürünün ’şeker pancarından üretilmiş’ ifadesini taşımasına dikkat edin. Yüzde 100 meyve suyu haricindeki birçok üründe fruktoz şurubu bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle çocuklara erken yaşta şekerli içecek tüketme alışkanlığı kazandırmamaya özen gösterilmeli" diye konuştu.