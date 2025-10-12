Koç’un iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve bal verimini artırmak amacıyla geliştirdiği cihaz, 2 yıllık test sürecinin ardından arıcıların kullanımına sunuldu.

Arıcılığa hobi olarak başlayan ancak zamanla profesyonelliğe adım atan Komiser Savaş Koç, bal verimini artırmak amacıyla bir cihaz geliştirdi. Yazılımı ve donanımı tamamen Koç’a ait olan cihaz, lokasyona özel sıcaklık, nem, basınç ve nektar geliş verilerini kaydederek arıcılara önemli bilgiler sunuyor. Cihaz, 2 yıllık test sürecinin ardından arıcıların kullanımına sunuldu.

Koç, geliştirdiği cihazla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu cihaz benim için arıcılığa ilk başladığım yıllarda bir hayaldi. Şimdi hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım ülke genelindeki tüm arıcılar bu cihazı kullanarak kıt kaynakların verimli kullanımına katkı sağlar" dedi.

Cihazın özellikle nektar akışının takip edilmesi, lokasyon değişikliği yapılması ve arı sağlığı açısından önem taşıyan varroa mücadelesinde büyük fayda sağladığını vurgulayan Koç, "Cihaz, ilaçlama zamanını belirlemede bize net ve doğru bilgiler sunuyor. 2 yıldır sahada test ediliyor ve kullanıcılar tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alıyorum. Bir adet pille 3-4 ay çalışabiliyor. Verileri internet üzerinden iletebildiği gibi internetin olmadığı bölgelerde bluetooth ile de aktarım yapabiliyor" diye konuştu.

Koç, cihaz sayesinde kıt nektar dönemlerinin önceden tespit edilebildiğini belirterek, "Nektar azaldığında ya da bittiğinde lokasyon değiştirerek ya da sağım işlemini başlatarak verimi maksimize edebiliyoruz. Özellikle kestane, meşe ve orman gülü gibi değerli ballarda bu cihaz bize büyük katkı sağlıyor. Emeğimizin boşa gitmesini önlüyor ve daha verimli bir arıcılık yapmamıza imkân tanıyor" dedi.