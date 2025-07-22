Kaplıkaya ile Kestel arasındaki bu yeni yol, Otosansit ile Karapınar Mahallesi’ni ayıran Balıklıdere ve Deliçay köprüleri arasında yer alıyor. Kamulaştırma sürecinin ardından başlatılan yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 12 bin ton kazı dolgu ve 2 bin 900 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. Yol boyunca bordür, parke ve bisiklet yolu imalatları da sürüyor. Proje kapsamında, 30 metre genişliğinde ve 650 metre uzunluğunda bölünmüş yol yapılacak. İki şerit gidiş, iki şerit geliş olacak şekilde planlanan yolda, her iki tarafta otopark cepleri, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları da yer alacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir şehir olması için projelerin sürdüğünü belirtti. Başkan Bozbey, Ankara-İzmir karayolunu hafifletmek amacıyla oluşturulan bu yeni güzergah üzerinde asfalt kaplamanın başladığını, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ve yolun Balıklıdere ile Karapınar köprüleri arasındaki kısmının en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Amacın, gençlere ve çocuklara daha iyi bir Bursa bırakmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bülten