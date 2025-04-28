Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Bozbey, tarım sektörüne verdiği destekleri ve Bursa’da bu alandaki yatırımlarını anlatırken, çiftçilere yönelik yapılan yeni projeler ve sağlanan desteğin Bursa ekonomisi için taşıdığı önemi vurguladı.

TARIM SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR VE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEKLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında önemli bir yatırım yaparak 8.500 m² alanda Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi Tarım Plast’ı kurdu. Bu tesis sayesinde, yıllık 43.000 km yassı ve 17.200 km yuvarlak boru üretimi yapılacak ve bu borular, bugün itibariyle çiftçilere dağıtılacak. Borulama sisteminin yanı sıra, sıvı gübre üretimi için kurulan Sıvı Gübre Fabrikası da faaliyete geçti. Çiftçilerin daha verimli tarım yapabilmesi için bu fabrikadan sağlanan gübreler, üreticilere sunulacak.

Başkan Bozbey, ayrıca 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Çiftçi Buluşması etkinliğinde üreticilere eğitim verildiğini belirtti. Bu buluşmalar, çiftçilerin tarımda daha verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapabilmesini sağlamayı hedefliyor.

ÇİFTÇİYE FİDE, FİDAN VE TOHUM DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerine büyük miktarda fide, fidan ve tohum desteği sağladı. Geçtiğimiz yıl, milyonlarca fide/fidan ve tohum dağıtımı gerçekleştirilerek üreticilerin daha kaliteli ürünler yetiştirmesi için gerekli alt yapı desteklenmiş oldu. Yeşil Kapsül Tarım Eğitim Projesi Bursa'da tarım eğitimlerine verilen önem de arttı.

Yeşil Kapsül Tarım Eğitim Projesi kapsamında 8.000 öğrenci ve toplamda 12.000 ziyaretçi ağırlandı. Bu projeyle, gençlerin tarıma olan ilgisi artırılmaya çalışılıyor ve çiftçiler için eğitim programları sunuluyor.

ÇİFTÇİLERE MOBİL DESTEK

Mobil toprak analiz cihazı ile hizmetin çiftçilerin ayağına taşındığını belirten Başkan Bozbey, tarımda bilimsel yöntemlerin kullanılmasının önemini vurguladı. Bu cihaz sayesinde, çiftçilerin toprak analizlerini yerinde yaparak daha sağlıklı ve verimli tarım yapmaları sağlanıyor.

Arı yetiştiricilerine yönelik malzeme desteği sağlandığını açıklayan Başkan Bozbey, Hagel iş birliğiyle çiftçilere ekipman ve araç desteği verildiğini de belirtti. Bu tür desteklerle üreticilerin üretim süreçlerini daha kolay hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

YENİ ÜRÜNLER VE ÜRETİM ARTIŞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gıda sektöründeki üretim kapasitesini artırarak, 5 yeni ekmek çeşidi satışa sundu ve 8 yeni süt ürünü Bursalılarla buluşturdu. Ayrıca, süt ürünleri üretimini %40 oranında artırarak, dağ köylerindeki üreticilere de teşvikler sağladık.

YERLİ ÜRETİCİLERE DESTEK

Yerli üretimi desteklemek adına, siyaz buğdayı alımı gerçekleştirilerek, yerli üreticilere ekonomik katkı sağlandı. Ayrıca, 813 ton kavun-karpuz satın alınıp, ihtiyaç sahibi hemşehrilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Mustafakemalpaşa’da 100 dönüm alana 2.500 kg buğday tohumu ekimi desteği sağlanarak, üreticilerin verimliliği artırılmak istendi.

ZEYTİN ALIMI VE MODERNLEŞEN İLAÇLAMA SİSTEMİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerini de desteklemeye devam ediyor. 100 ton zeytin alımı gerçekleştirilerek, yerel üreticilerin kazanç sağlaması sağlandı. Ayrıca, ilaçlama filolarını güçlendirip, modernleştirerek sinek ve haşerelerle mücadelede çok daha güçlü adımlar atılacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarım ve üretim alanında yapılan bu projelerin, sadece Bursa’nın değil, ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bu projelerle Bursa’nın tarım sektöründe örnek bir şehir olmayı hedeflediklerini ve üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.