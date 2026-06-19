Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan Zeka Oyunları Süper Ligi Projesi kapsamında düzenlenen final müsabakaları, 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, stratejik düşünme alışkanlığı kazandırmak, sosyal gelişimlerini desteklemek, dostluk ve iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda, öğrenciler fair-play kuralları çerçevesinde kıyasıya mücadele etti.

Mustafa Alyeşil öğretmen öncülüğünde yarışmaya katılan Can Erbey, Alparslan Aykanat, Deniz Bakay ve Tuana Yaşar’dan oluşan İstaş KENTAŞ Ortaokulu takımı, 18 Haziran’da ilçe birincilerinin yer aldığı grup aşamasını lider tamamladı.

Başarılı takım, 19 Haziran’da düzenlenen Dörtlü Final grubunda da üstün performans sergileyerek final müsabakalarını lider bitirdi ve Bursa şampiyonu oldu.

Okul yönetimi, Bursa şampiyonu olan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.