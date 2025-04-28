

Olay saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sevinç sokakta 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Talip M.(41), akşam saatlerinde ocakta gazı açarak çay demledi. Bir süre sonra uykusu gelen adam, yatağa giderek uykuya daldı. Sabah Talip M.'ye ulaşamayan yakınları 112’ye haber verdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı defalarca çalan ekipler, cevap veren olmayınca harekete geçti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler içeriye girince hareketsiz yatan adamı ve dairede yoğun gaz olduğunu tespit etti. Dakikalar içinde hayatını kaybedeceği öngörülen adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata bağlandı. Şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT