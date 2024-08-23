Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Dağ yöresinde, Keles, Büyükorhan ve Harmancık itfaiye gruplarına ana istasyon olarak hizmet verecek olan Orhaneli İtfaiye İstasyonu, tören ile hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Benimsemiş olduğumuz insan öncelikli yönetim anlayışımızla Bursa itfaiye grubu olarak, hem makine parkımızı hem de çalışan arkadaşlarımızın sayılarını artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.BUR A (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 4 dağ ilçesi olan Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’a doğrudan hizmet verecek ana istasyon olan Orhaneli İtfaiye İstasyonu’nu hizmete açtı. İstasyon, 4 araç ve 18 personelle olası yangın ve afet durumlarına hazırlıklı olarak dağ yöresine hizmet verecek.

“YANGINLARA KISA SÜRE İÇİNDE MÜDAHALE ETMEK EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ”

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Muıstafa Bozbey’in yanı sıra, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşları her türlü yangın ihtimaline karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye grubunu güçlendirmeye devam edeceklerini de belirten Başkan Bozbey, “Yangınlara kısa süre içinde müdahale etmek Bursalılara karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bölgemizde, özellikle son zamanlarda orman yangınlarının artışı, dikkatsizlik sonucu fabrika ve benzeri alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle de itfaiye grubumuzu güçlendiriyoruz. Benimsemiş olduğumuz insan öncelikli yönetim anlayışımızla Bursa itfaiye grubu olarak hem makine parkımızı hem de çalışan arkadaşlarımızın sayılarını artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“OLASI YANGIN SADECE KENDİMİZE DEĞİL, ÇEVREMİZE DE ZARAR VERİYOR”

Son zamanlarda ev ve iş yerlerinde çıkan yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığına dikkat çekerek vatandaşlara nitelikli kişilerden destek almaları konusunda tavsiyede bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “ Ayrıca vatandaşlarımızdan özel bir isteğimiz var. Son zamanlarda evlerde veya fabrikalarda çıkan yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu gibi ihtiyaçlarında nitelikli kişilerden yardım almalarını ve TSE damgalı ürünler kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Olası yangın sadece kendimize değil çevremize de zarar veriyor. Bu nedenle konu özelinde çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu. Başkan Mustafa Bozbey, ayrıca Orhaneli İtfaiye İstasyonu’nun eski binasının terminale dönüşeceğini de söyledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da tüm dağ yöresine hizmet edecek tesis için memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.