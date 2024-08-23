Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) organizasyonuyla düzenlenen 24. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası Mustafakemalpaşa’da başladıBURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşecek olan "Dama’nın Kırkpınar’ı" olarak adlandırılan Türk Daması Şampiyonası, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapacak.

Şampiyona, 24. yılında da 3 gün boyunca büyük bir heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak.

Açılışta konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "24 yıldır yerli ve yabancı dama tutkunlarını ilçemizde ağırlayarak, milli kültürümüzü geleceğe taşımaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Dama, yalnızca bir oyun değil; sabrı, dikkatli düşünmeyi ve karşılıklı saygıyı öğreten bir okul gibidir. Geçmişten bugüne nesiller arasında bir köprü kurarak, hem eğlence hem de bir öğrenme aracı olarak kültürümüzde yer bulmuştur. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, geleneksel oyunlarımızı yaşatmak ve bu tür organizasyonlarla bir araya gelmemizi sağlamak için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızın ve kültürel zenginliklerimizin en güzel örneklerinden biri. 25 Ağustos’a kadar nefes kesen yarışlara ev sahipliği yaptığımız bu özel etkinlikte, en iyi olanın kazandığı, dostluğun ve kardeşliğin ön planda olduğu bir şampiyona geçirmemizi temenni ediyor, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Şampiyonada; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek.