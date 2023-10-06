Bursa’da gençlik ve spor projeleriyle gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi’nin, Yenibağlar Mahallesi’ne kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, spor tesisleri, yeni kütüphaneler, sosyal, kültürel, sanatla ilgili ve sportif etkinliklerle özellikle genç nüfusa geniş bir yelpazede hizmet sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi de Yenibağlar Mahallesi’ne kazandırdı. Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde halı saha, 400 metrekare park, yürüyüş parkuru ve toplamda 200 metrekare iki katlı idari bina bulunuyor. Toplam kullanım alanı 420 metrekare olan idari binada alt katta sahaya hizmet verecek soyunma odaları, antrenör odası, çay ocağı ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Binanın üst katında ise 140 metrekare alanlı kütüphane ve ders çalışma alanları, idari ofisler ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Bina çevresine 600 metrekare sert zemin oluşturulurken, bahçe düzenlemeleri ve otoparkı ile gençlerin buluşma noktası olacak merkezde aynı zamanda haftanın belirli günlerinde diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilecek. Bölgeye değer katacak olan Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik projeleri kıymetli

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin yol, su, kanalizasyon, sosyal ve kültürel tesisler yapan bir kurum olarak bilinmesine rağmen aslında doğumdan ölüme kadar hayatın tüm aşamalarına dokunan bir kurum olduğunu söyledi. Özellikle gençlik başlığını taşıyan projelerin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Aktaş, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade etti. Gençlerin alacağı vazifelerin değil iyi yetişebilmelerinin, hayata güzel hazırlanmalarının değerli ve kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Bursa’nın genç nüfus yoğunluğu açısından en yoğun şehirlerden biri olduğunu hatırlattı. Bursa’da ana okuldan üniversite düzeyine kadar 700 bine yakın öğrencinin bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, bu nedenle dönem başında belirlediklerin 6 konu başlığından bir tanesinin de gençlik olduğunu vurguladı.

Yüzlerce gençlik projesi

Ele aldıkları ‘gençlik’ konu başlığının altını dolduracak yüzlerce projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi de onlardan bir tanesi. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerinde gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet imkânı buluyor ve kütüphane hizmetlerinden kolayca faydalanabiliyor. Deniz kampı, izcilik kampı ve doğa kampı gibi etkinliklerle gençlerimizin ve öğrencilerimizin yaz tatillerinde ve kış sürecini daha iyi değerlendirmelerine imkân sağlıyoruz. Atölye çalışmaları, şenlik, festival, gezi programları, moral akşamları ve konserlerle gençlerin zamanlarını iyi geçirmelerini sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere deneme kitapçığı, soru bankası dağıtımları ve YKS kursları imkanı sağlıyoruz. Yine 5 bin üniversite öğrencimize ve 5 bin de meslek lisesi öğrencimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu projemiz Türkiye’ye örnek oldu ve birçok şehir bunu yapmaya başladı. Halk üniversitemiz BUSMEK marifetiyle farklı branşlarda gençlerin meslek edinmelerine yönelik eğitimler veriyoruz. Aldıkları eğitimlerle hayatlarına değer katıyorlar. Gençlerle alakalı türlü türlü faaliyetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Geleceğe yatırım

Bursa’da 7’den 77’ye her kesimin sporla buluşması için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını biliyoruz. Artık ilçe belediyeleri de Büyükşehir Belediyesi de gençleri önceliyor. Gençlerin hayatına değer katmaya ve hayata daha iyi hazırlanmasına vesile oluyor. Bu tesisimizde de gençlerimiz için her türlü teferruatı düşündük. Burası yakın zamanda arı kovanı gibi vızır vızır olacak. Gençlerimizle beraber burası şenlenecek. Ders çalışanlar, imtihana hazırlananlar, internetten istifade etmek isteyenler ücretsiz çay ve kahve ikramıyla bu mekandan yararlanacak. Diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilecek. Bununla ilgili bir yaş kısıtlaması söz konusu değil. Mahallenin hanımefendi ve beyefendileri bu hizmetten yararlanabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni bir şehir

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Hamitler, Güneştepe, Yunuseli ve Yenibağlar’ın ilçenin ve şehrin gelişim bölgesi olduğunu dile getirdi. Yoğun yapılaşmanın olduğu ve modern şehirleşmenin ortaya çıktığı bölgede 150-160 bin kişilik yeni bir şehir kurulduğu anlatan Dündar, bölgenin Bursa’nın planlı şehri, gelişen bölgesi ve gülen yüzü olduğunu anlattı. Planlı şehircilikte belediye hizmeti üretmenin de kolay olduğunu söyleyen Dündar, “Eski bir mahallede park yapmak için ciddi oranda kamulaştırmaya para veriyoruz. Bir parkın imalatının 8 katını kamulaştırmaya veriyoruz. Ancak onun 8’de bir oranını imalata veriyoruz. Böyle olunca kamunun daha fazla iş yapması engellenmiş oluyor. Bu tür yerlerde ise zaten yer elde edilmiş. 8’de bir oranı imalata kullanıyorsun, diğer kalan para başka yatırımlara gidiyor. Geniş cadde ve sokakları, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin yapmış olduğu sosyal donatı alanları ve tesisleriyle de modern Bursa ortaya çıkıyor. Bu tesisi sadece Yenibağlar değil, tüm bölge kazandı. Tüm gençliğe hayırlı olsun” dedi.

Yenibağlar Mahalle Muhtarı Adil Gökçe, modern bir tesisi bölgeye kazandırdığı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra tesisleri gezerek yapılan çalışmaları inceleyip gençlerle sohbet etti.