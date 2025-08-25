İnegöl'de kontrolden çıkarak devrilen motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 56 yaşındaki Hafız Ali Esen hayatını kaybetmiş, kızı ise ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Ali Esen’in, İstanbul Üsküdar’daki Cennet Kur’an Kursu’nda öğreticilik yaptığı öğrenildi.

Esen'in vefatı üzerine Din görevlileri, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul Üsküdar Cennet Kur’an Kursu öğreticisi Hafız Ali Esen (56) hayatını kaybetti, kızı Fatma Betül Esen (27) ağır yaralandı. Hocamıza Allah’tan rahmet, yaralı evladına acil şifalar, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. Camiamızın başı sağolsun.”