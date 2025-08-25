Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Topluluğu, İspanya ve Fransa’da düzenlenen uluslararası festivallerde ülkemizi başarıyla temsil etti. Topluluk, İspanya’daki Pireneler Halk Festivali’nde halk tarafından "En İyi Performans Yapan Grup" seçilirken, Fransa’daki festivale de katılarak gösteriler sundu.

29 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Jaca kentinde 53’üncüsü düzenlenen Pireneler Halk Festivali’ne, Türkiye’den ilk kez bir halk dansı grubu davet edildi. BUÜ Öğr. Gör. Nazım Gürak’ın başkanlığında, 28 dansçı ve 4 müzisyenden oluşan BUÜ Halk Oyunları Topluluğu; Artvin, Halay, Zeybek, Kafkas, Balkan ve Horon gibi farklı yörelerden sunduğu danslarla büyük ilgi gördü.

Küba, Meksika, Kolombiya, Gürcistan, Hindistan dahil olmak üzere 12 ülkeden 500’den fazla sanatçının katıldığı festivalde, topluluk halk tarafından yapılan oylamada "En İyi Performans Yapan Grup" unvanını kazandı. Yaklaşık 12 bin kişinin izlediği gala programı, festival kapsamında televizyon ve radyo programlarında da yayınlandı.

BUÜ, kültürümüzü Fransa’da tanıttı

İspanya’daki festivalin ardından Fransa’ya geçen BUÜ Halk Oyunları Topluluğu, 4 - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Saint Girons RİTE Festivali’ne katıldı. Bu festivalde de Küba, İspanya, Kolombiya, Karadağ, Gürcistan, Bask Bölgesi İspanya ve Fransa’dan gelen gruplarla birlikte sahne aldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden örnekler sergileyen topluluk, Saint-Girons, Ariege, Eycheil ve Serres sur Arget gibi çeşitli kasabalarda da gösteriler düzenledi. BUÜ Halk Oyunları Topluluğu, iki festivalde de sergilediği performanslarla Türkiye’nin adını uluslararası alanda başarıyla temsil etti.