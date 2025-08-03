Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye, ilkokuldan liseye kadar örgün eğitim gören öğrenciler için hazırladığı destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyor.

Başvurular, 2-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu yardımdan faydalanmak isteyen dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin, öğrencinin velisi olarak kimlik bilgileriyle başvurması gerekiyor. Okul öncesi, anaokulu, açık ortaokul ve açık lise öğrencileri bu kapsam dışında tutulacak. Başvuru detaylarına ve tüm bilgilere Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her öğrencinin eşit eğitim imkanlarına sahip olmasını istediklerini belirterek, kampanyaya tüm ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapmasını istedi. Bozbey, çocukların eğitimine destek vermeyi bir görev olarak gördüklerini vurgulayarak, “Çocuklarımızın başarılı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Eşit imkanlara sahip olmaları için elimizden geleni yapacağız. Bursa’da hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.