Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçe merkezinde yaptığı soğuk çizgi çalışmasıyla bölge ulaşımına yeni bir estetik kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde olduğu gibi Söğütlü ilçesinde de yol güvenliğini artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun mesai harcadı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Gündoğan Mahallesi’ndeki Adnan Menderes ve İsmet İnönü caddesini adeta ilmek ilmek işledi. Mahalle içi yolları içine alan 9 kilometrelik güzergahta soğuk şerit çizgisi uygulaması gerçekleştirildi. YOLBAK ekipleri, bir tablo gibi işledikleri ilçe merkezine yeni bir estetik katarken, ayrıca trafik güvenliğini sağlayacak çok önemli bir işlemi tamamlamış oldu.