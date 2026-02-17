Bursa’nın sağlıklı bir altyapı ağına kavuşması için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle Osmangazi’de altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksungur Mahallesi’nde 1.000 metre kanalizasyon ve 850 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 1.850 metre altyapı imalatını tamamlayan ekipler, Çukurcaköy Mahallesi’nde ise 350 metre kanalizasyon hattını bitirerek yeni imar yollarındaki parsellerin atıksu bağlantılarını sağladı. Çalışmalarla birlikte bölgelerde hem yeni yapılaşma alanlarının altyapı ihtiyacı karşılandı hem de mevcut yerleşim alanlarında altyapı kapasitesi artırıldı.

Öte yandan proje kapsamında Aksungur Mahallesi’nde 200 metre, Çukurcaköy Mahallesi’nde ise 300 metre olmak üzere toplam 500 metrelik ek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatının daha yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki mahallede de altyapı bütünlüğünün sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA