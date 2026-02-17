Ramazan ayının ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatlı ustaları artan siparişlere yetişebilmek için hazırlıklarını hızlandırdı. İmalathanelerde yoğun mesai başlarken, vitrinler ve tezgâhlar birbirinden farklı tatlı çeşitleriyle dolmaya başladı.

Uzun saatler süren orucun ardından kan şekeri düşen vatandaşların tercihi çoğunlukla baklava ve şerbetli tatlılardan yana oluyor. BAKTAD Başkanı Yıldırım, baklavanın kültürel bir miras olduğuna dikkat çekerek, “Baklava milli tatlımızdır. ‘Sofraların padişahı, padişahların tatlısı’ olarak anılır. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan döneminde özellikle klasik baklavanın yoğun talep gördüğünü belirten Yıldırım, midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklava gibi çeşitlerin de rağbet gördüğünü söyledi. Hafif ve sütlü yapısıyla öne çıkan güllacın ise bu dönemde satışlarını artırdığına işaret etti.

Ramazanda tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, "Yaptığımız ortalama hesaplara göre ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKTAD Başkanı Yıldırım, ramazan ayının ve bayramın dayanışma ve kardeşlik duygusu içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Bu zamsız günlerin de uzamasını diliyoruz. Hatta biz 'hiçbir zaman zam yapmayalım' istiyoruz." şeklinde konuştu.

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici, ekonomik durumuna göre her türlü fiyattan baklava bulabiliyor. Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteye göre değişiyor ama birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış bir baklavayı keyifle yemek istediğinizde 1800-2 bin lira arasında fiyatlar oluyor. Baklavada fiyatı oluşturan asıl etken içerisine kullandığınız ham madde ve malzemenin kalitesiyle alakalı. Bir de el işçiliği olunca ustalık ciddi manada maliyet getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım."

Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle bakılması gerektiğini belirterek, "Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış oluruz. 500 liralık, 600 liralık, 700 liralık baklava yenmez mi? Yenir ama dediğim gibi biraz kalitesi düşük olur." dedi.