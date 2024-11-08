Büyükşehir Belediyesi OSM’de ünlü reprodüksiyon sanatçısı Sağnem Türedi’nin30 eserden oluşan Reprodüksiyon Resim Sergisi’nin kapılarını sanatseverlere açtı.SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıyı destekleyen çalışmalarıyla şehrin sanat yaşamına değer katmaya devam ediyor.

OSM sanatın merkezi oldu

Sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Ofis Sanat Merkezi (OSM), şehri sanatın kalbine dönüştüren etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Son organizasyon ise reprodüksiyon sanatçısı Sağnem Türedi’nin oluşturduğu büyüleyici sergi oldu.

İlk günden yoğun ilgi

Klasik dönemlerden izler taşıyan 30 eserin bulunduğu sergi OSM’de ziyaretçilere kapılarını açtı. Sanatın ölümsüz eserleri, ilk günden sanat dostlarından yoğun ilgi gördü.

Reprodüksiyon ile günümüz yaşamı arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen sergi “Sanatın zamansız gücü yeniden hissediliyor” sloganıyla ön plana çıktı.

19 Kasım’a kadar ziyarete açık

Sağnem Türedi’nin sanatını konuşturduğu sergi 19 Kasım Salı günü tarihine kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir, tüm sanatseverleri bu eşsiz sergiyi incelemeye davet etti.

